Akwel: léger recul du CA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 11:28









(Zonebourse.com) - L'équipementier-systémier pour l'industrie automobile Akwel annonce avoir enregistré, au premier semestre 2025, un chiffre d'affaires de 510,6 millions d'euros, en recul de 3,4% en publié comme à périmètre et taux de change constants.



'Les lignes de produits dépollution (+15,1%), carburant (+3,6%) et refroidissement (+1,9%) ont été favorablement orientées, alors que les autres activités principales ont baissé, notamment air (-22,6%) et mécanismes (-3,9%).



Au regard des évolutions d'activité enregistrées sur les deux premiers trimestres de l'exercice, Akwel confirme anticiper une baisse de son chiffre d'affaires en 2025, mais dans une proportion moins importante que lors de l'année 2024.





