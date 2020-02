AKWEL : le chiffre d'affaires a progressé de +3,7 % en 2019

LE CHIFFRE D'AFFAIRES D'AKWEL A PROGRESSÉ DE +3,7 % EN 2019



o Surperformance d'environ 9 % par rapport à la production automobile mondiale

o Confirmation de l'objectif de hausse de la rentabilité opérationnelle 2019

o Ajustement de l'objectif de croissance de chiffre d'affaires 2020 à +5 %



AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l'industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides et des mécanismes, a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 1 101,2 M€ en 2019, en hausse de +3,7 % par rapport à 2018 et de +4,4 % à périmètre et taux de change constants.



PROGRESSION DE +4,9 % AU COURS DU QUATRIÈME TRIMESTRE 2019

L'évolution du chiffre d'affaires consolidé du groupe au quatrième trimestre confirme la tendance enregistrée lors des neuf premiers mois, avec une hausse de +4,9 % et de +4,7 % à périmètre et taux de change constants, dont un impact de change net positif de 0,4 M€.



CROISSANCE ANNUELLE DE +3,7 % SUR UN MARCHÉ MONDIAL EN BAISSE

Le chiffre d'affaires consolidé d'AKWEL sur l'ensemble de l'exercice 2019 enregistre une croissance de +3,7 % et de +4,4 % à périmètre et taux de change constants, avec des impacts de change limités cette année à -7,8 M€. Cette progression est à mettre en regard de la baisse de la production automobile mondiale, de l'ordre de -5 % sur l'année, reflétant une surperformance du groupe en 2019 de plus de 9 %.