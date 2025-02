Akwel: la baisse d'activité accélérée au second semestre devrait se poursuivre en 2025

(AOF) - Akwel (-7,66% à 7,35 euros) affiche la plus forte baisse du marché SRD après avoir annoncé un chiffre d’affaires en nette baisse au quatrième trimestre. Il est ressorti à 231,2 millions d'euros, en baisse de 13,5 % et de 13,7 % à périmètre et taux de change constants. Sur l’exercice 2024 la baisse est de 7,3% à 989,0 millions d'euros. L’équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd souligne que ces chiffres viennent confirmer la tendance observée aux trimestres précédents.

La baisse d'activité enregistrée sur l'exercice, accélérée au second semestre, devrait se traduire par une baisse de marge opérationnelle courante "de l'ordre de 2 points" pour le groupe en 2024.

Akwel anticipe à ce stade pour 2025 "une baisse d'activité comparable à celle observée en 202"4, compte tenu "d'un marché automobile mondial toujours fragilisé par la conjoncture, et avec une visibilité limitée pour les constructeurs sur l'évolution de la répartition entre motorisations électriques, hybrides et thermiques".

