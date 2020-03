AKWEL : Information concernant l'impact de la crise sanitaire COVID-19 sur l'activité des sites

INFORMATION CONCERNANT L'IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE COVID-19 SUR L'ACTIVITÉ DES SITES



Dans le contexte actuel de pandémie du Covid-19, AKWEL prend les dispositions les plus adaptées à cette situation exceptionnelle afin d'assurer au mieux la protection de l'ensemble de ses collaborateurs, dans le respect des mesures prises par les gouvernements des différents pays dans lesquels le groupe est présent.



Les activités d'une vingtaine de sites en Europe, au Maroc, en Tunisie et en Turquie seront ainsi progressivement suspendues ou notablement réduites. Ces baisses ou arrêts d'activité seront mis en place d'ici la fin de la semaine, dans la plupart des cas pour un délai renouvelable de deux semaines. En conformité avec les mesures sanitaires indispensables à la protection des collaborateurs, chaque site s'adaptera selon son pays d'implantation et sa spécificité. Les équipes logistiques assureront les livraisons aux clients en fonction de leurs besoins. En cas de stocks insuffisants, certaines usines poursuivront une activité de production avec des équipes réduites. Le site de Villeu (France), dédié à l'Aftermarket, conserve pour l'instant un niveau d'activité quasi normal.