Akwel: hausse de 41% du RNPG annuel

(CercleFinance.com) - Akwel publie au titre de 2023 un résultat net part du groupe (RNPG) en hausse de 41,1% à 35,7 millions d'euros et une marge opérationnelle courante gagnant 1,9 point à 5,7%, avec la répercussion progressive d'une partie des hausses de coûts.



L'équipementier automobile a enregistré un chiffre d'affaires annuel en progression de 7,8% à près de 1,07 milliard d'euros, renouant avec un niveau d'activité proche de 2019. À périmètre et taux de change constants, la hausse se monte à +9,6%.



Il sera proposé à l'AG du 23 mai un dividende de 0,30 euro par action au titre de 2023. Compte tenu d'une production automobile mondiale attendue stable en Europe et en Amérique du Nord, Akwel anticipe pour 2024 une activité de même niveau qu'en 2023.





