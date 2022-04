AKWEL ENREGISTRE UN RÉSULTAT NET DE 51,2 M€ EN 2021

AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd spécialiste du management des fluides et des mécanismes, annonce ses résultats annuels 2021.



AKWEL est parvenu à atteindre son objectif de progression d’activité, avec un chiffre d’affaires publié en recul de -1,6 % mais en croissance de +2,8 % à périmètre et taux de change constants.



L’excédent brut d’exploitation (EBE) s’affiche en baisse de -33,2 %, . Le résultat opérationnel courant atteint 75,2 M€, en baisse de -33,8 %, représentant une marge opérationnelle courante de 8,2 %, comparable aux résultats d’avant crise. Ce niveau de profitabilité continue de positionner AKWEL parmi les équipementiers automobiles européens les plus performants.



AKWEL a généré au cours de l’année 2021 un free cash flow de 57,1 M€, conduisant à une trésorerie nette positive de 98,2 M€. La distribution d’un dividende maintenu à 0,45 € par action sera proposée lors de l’Assemblée Générale.



[...]



Plus d'information sur www.akwel-automotive.com