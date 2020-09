AKWEL ENREGISTRE UN RÉSULTAT NET DE 20,2 M€

AU PREMIER SEMESTRE 2020



AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l'industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides et des mécanismes, publie ses résultats semestriels 2020, arrêtés par le Directoire le 21 septembre 2020.



FORT IMPACT DE LA CRISE COVID-19 SUR L'ACTIVITÉ AU SECOND TRIMESTRE 2020

AKWEL a enregistré au premier semestre 2020 un chiffre d'affaires consolidé de 387,0 M€, en baisse de -31,7 % en publié et de -31,0 % à périmètre et taux de change constants. Après une croissance significative en début d'année, la chute du marché automobile mondial à compter du mois de mars sous l'effet de la crise COVID-19 a pesé lourdement sur l'activité du Groupe, notamment en avril (-90 %) et mai (-70 %). Dans ces circonstances exceptionnelles, AKWEL a continué ce semestre à surperformer l'évolution de la production mondiale, en baisse de -42,5 % en Europe et de -43,1 % en Amérique du Nord.