AKWEL ENREGISTRE UN RÉSULTAT NET DE 38 M€

AU PREMIER SEMESTRE 2021



AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides et des mécanismes, publie ses résultats semestriels 2021, arrêtés par le Directoire le 20 septembre 2021. Les rapports d’audit sont en cours d’émission.



PROGRESSION DE L’ACTIVITÉ DANS UN MARCHÉ AUTOMOBILE PERTURBÉ

AKWEL a enregistré au premier semestre 2021 un chiffre d’affaires consolidé de 487,6 M€, en progression de

26,0 % en publié par rapport à 2020, et 33,7 % à périmètre et change constants, soit une performance qui reste supérieure aux marchés de référence du groupe en Europe et Amérique du Nord. L’évolution favorable du chiffre d’affaires semestriel doit être relativisée compte tenu de la faible activité de 2020, notamment au second trimestre où la production mondiale de véhicules était quasiment à l’arrêt. Le chiffre d’affaires semestriel publié d’AKWEL en 2021 reste ainsi en recul de près de 14 % par rapport à la même période de 2019. Au premier semestre 2021, l’activité du groupe a par ailleurs été pénalisée, comme celle de l’ensemble du secteur, par des difficultés d’approvisionnement importantes sur les matières premières et les composants électroniques. Cette situation de pénurie a généré d’importantes fluctuations de production chez les constructeurs, se reflétant sur les volumes et les ventes du groupe.