Akwel en hausse après la forte progression de ses résultats en 2023

(AOF) - Akwel (+6,43% à 15,22 euros) progresse après la publication de ses résultats 2023. L’équipementier automobile "spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules" affiche un résultat net part du groupe en hausse de 41,1% à 35,7 millions d’euros pour un chiffre d’affaires en hausse de 7,8% à 1,06 milliard d‘euros. Le résultat opérationnel courant a bondi de 64% à 61 millions d’euros. Il sera proposé lors de l’Assemblée Générale annuelle des actionnaires le 23 mai 2024 la distribution d’un dividende de 0,30 euro par action au titre de l’exercice 2023.

"Compte tenu d'une production automobile mondiale attendue stable en 2024 sur les marchés européens et en Amérique du Nord", le groupe anticipe pour l'exercice en cours une activité "de même niveau qu'en 2023".

Des négociations avec les constructeurs

En moyenne, les équipementiers représentent entre 60 à 85 % du prix de revient de fabrication d'un véhicule. Selon la Fédération des industries des équipements pour véhicules (Fiev) les négociations sont très tendues avec les constructeurs concernant la répercussion de l'augmentation des coûts. Les hausses de prix portent à la fois sur les composants électroniques, les matières premières, telles que l'acier, le nickel, le lithium ou le palladium, l'énergie et les transports. Les équipementiers négocient principalement avec Stellantis et Renault pour mettre en place des indices permettant de répercuter les hausses. Ils parient aussi sur l'innovation, la différenciation, la montée en gamme et l'internationalisation.