Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Akwel: confirme son objectif de croissance pour 2023 information fournie par Cercle Finance • 09/11/2023 à 17:58









(CercleFinance.com) - Akwel publie un chiffre d'affaires de 248,7 ME au titre du 3e trimestre, en recul de 0.,9% par rapport à la même période un an plus tôt, et de +9,2% à périmètre et taux de change constants.



Sur les neuf premiers mois de l'année 2023, le chiffre d'affaires consolidé s'établit à 781,9 ME, en progression de +5,8 % par rapport à 2022.



Au 30 septembre, l'activité a progressé de +11,3% en France, +11,6% en Europe (hors France) et Afrique, +1,9% en Amérique du Nord, -6,8% en Asie et Moyen-Orient (y compris la Turquie) et -12,1% en Amérique du Sud.



Sur les neuf premiers mois, le chiffre d'affaires Produits et Fonctions enregistre une croissance de +5,9 % à 756,7 ME. Les lignes de produits les plus dynamiques sur la période sont les activités Air (+23,6 %), Lavage (+19,5 %) et Refroidissement (+9,7 %), et les Pièces de Structure des véhicules électriques, activité la plus récente du Groupe continuent de se développer avec un chiffre d'affaires de 15,3 ME (+71,7 %).



Dans ce contexte, Akwel confirme son anticipation d'une croissance de chiffre d'affaires de l'ordre de +10 % sur l'ensemble de l'exercice 2023 à périmètre et taux de change constants.







Valeurs associées AKWEL Euronext Paris -0.41%