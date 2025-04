Akwel : chute du résultat opérationnel courant en 2024

(AOF) - Akwel a dégagé en 2024 un résultat opérationnel courant en baisse de 37,1% sur un an à 38,4 millions d’euros,faisant ressortir une marge de 3,9% contre 5,7% en 2023. Cet équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd affiche un chiffre d’affaires - déjà publié - en baisse de 7,3% à 989,00 millions d’euros. ll sera proposé lors de l’assemblée générale annuelle du 22 mai 2025 la distribution d’un dividende de 0,30 euro par action au titre de l’exercice 2024, stable sur un an.

Akwel appréhende en 2025 "l'évolution du marché mondial attendue à la baisse, la percée des constructeurs chinois et les retards observés sur les démarrages de production et de vente des véhicules électriques". Il prévoit en conséquence "un recul d'activité en 2025 comparable à celui de 2024".

Il se donne pour priorité de "poursuivre son adaptation à un marché en transformation, en adaptant ses coûts de production, renforçant ses capacités techniques et technologiques grâce aux investissements réalisés" et en "développant l'agilité de son organisation face à un environnement instable à la visibilité limitée".

