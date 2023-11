AKWEL : CHIFFRE D’AFFAIRES NEUF MOIS EN PROGRESSION DE +5,8 % ET +12,8 % À PÉRIMÈTRE ET TAUX DE CHANGE CONSTANTS

AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques, a enregistré, sur les neuf premiers mois de l’année 2023, un chiffre d’affaires consolidé de 781,9 M€, en progression de +5,8 % par rapport à 2022.



Chiffre d’affaires consolidé (du 1er janvier au 30 septembre 2023)



En M€ - non audité 2023 2022 Variation Variation PCC (1)

1er trimestre 273,7 245,8 +11,3 % +14,6 %

2ème trimestre 259,6 242,3 +7,1 % +13,0 %

3ème trimestre 248,7 251,1 -0,9 % +9,2 %

Total 9 mois 781,9 739,2 +5,8 % +12,3 %

(1) À périmètre et taux de change constants.



NB : la norme IAS29 « Information financière dans les économies hyperinflationnistes » est désormais appliquée pour le calcul du chiffre d’affaires du groupe, conduisant à un retraitement des chiffres d’affaires du 1er et du 2ème trimestre publiés et déjà retraités lors de la publication des résultats semestriels en septembre dernier. Ce retraitement est sans impact sur les variations à périmètre et taux de change constants.