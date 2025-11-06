AKWEL : CHIFFRE D’AFFAIRES NEUF MOIS EN BAISSE DE -3,6 %

AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques, a enregistré, sur les neuf premiers mois de l’année 2025, un chiffre d’affaires consolidé publié de 730,7 M€, en retrait de -3,6 % par rapport à la même période en 2024.



Chiffre d’affaires consolidé (du 1er janvier au 30 septembre 2025)



En M€ - non audité 2025 2024 Variation Variation PCC (1)

1er trimestre 255,6 263,5 -3,0 % -4,0 %

2ème trimestre 255,0 265,3 -3,9 % -2,7 %

3ème trimestre 220,1 228,9 -3,9 % -2,0 %

Total 9 mois 730,7 757,7 -3,6 % -3,0 %

(1) À périmètre et taux de change constants.





CHIFFRE D’AFFAIRES DU TROISIÈME TRIMESTRE EN BAISSE DE -3,9 %

Avec un chiffre d’affaires consolidé de 220,1 M€ au troisième trimestre de l’exercice, AKWEL a enregistré une baisse d’activité publiée de -3,9 %, comparable aux trimestres précédents, et de -2,0 % à périmètre et taux de change constants. L’impact négatif de change atteint -4,4 M€ ce trimestre, essentiellement sur le dollar américain. Sur les neuf premiers mois de l’année 2025, le chiffre d’affaires à périmètre et taux de change constants s’affiche en retrait de -3,0 %.