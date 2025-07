AKWEL : chiffre d'affaires de 510,6 M€ au 1er semestre 2025

CHIFFRE D’AFFAIRES DE 510,6 M€ AU 1er SEMESTRE 2025

Baisse du CA de -3,4 %

Trésorerie nette de 149,3 M€

AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques, a enregistré, au premier semestre 2025, un chiffre d’affaires consolidé de 510,6 M€, en recul de -3,4 % par rapport au premier semestre 2024, en publié et à périmètre et taux de change constants.



RECUL DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU SECOND TRIMESTRE



Au cours du second trimestre 2025, AKWEL a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 255,0 M€, comparable à celui du trimestre précédent, mais en baisse par rapport au second trimestre 2024, de -3,9 % en publié et de -2,7 % à périmètre et taux de change constants, après un impact de change défavorable de -3,1 M€ portant sur le dollar américain. Sur l’ensemble du premier semestre, l’impact de change est en revanche non significatif.



RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES SEMESTRIEL



Le chiffre d’affaires par zone de production géographique se répartit de la façon suivante :



Emea (Europe, Moyen-Orient, Afrique) : 349,9 M€ (-0,4 %)

Amérique : 144,1 M€ (-10,1 %)

Asie : 16,6 M€ (-3,4 %)