AKWEL : CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 2023 EN CROISSANCE DE +7,9 %

• Progression du chiffre d’affaires de 9,6 % à périmètre et taux de change constants

• Trésorerie nette de 118,3 M€

• Impact attendu des restructurations sur le résultat net 2023



AKWEL (FR0000053027, AKW, éligible PEA), équipementier-systémier pour l’industrie automobile et poids lourd, spécialiste du management des fluides, des mécanismes et des pièces de structure des véhicules électriques, a enregistré en 2023, un chiffre d’affaires consolidé de 1 066,4 M€.



Chiffre d’affaires consolidé (du 1er janvier au 31 décembre)



En M€ - non audité 2023 2022 Variation Variation PCC (1)

1er trimestre 274,6 245,8 +11,7 % +10,9 %

2ème trimestre 271,2 242,3 +12,0 % +13,6 %

3ème trimestre 253,1 251,1 +0,8 % +4,6 %

Total 9 mois 799,0 739,2 +8,1 % +9,6 %

Rappel 9 mois publié 781,9 739,2 +5,8 % +12,3 %

4ème trimestre 267,4 249,4 +7,2 % +9,4 %

Total 12 mois 1 066,4 988,5 +7,9 % +9,6 %

(1) À périmètre et taux de change constants.



CHANGEMENT DE MÉTHODE COMPTABLE CONCERNANT LES FILIALES TURQUES

À la demande des commissaires aux comptes du Groupe, la consolidation des résultats des filiales turques sera dorénavant effectuée en considérant l’euro comme monnaie de fonctionnement, l’analyse des contrats en livre turque ayant démontré une indexation effective à l’euro.