Akwel, Capgemini,GL events .. les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Actia

Le spécialiste de l'électronique au service de la gestion des systèmes signalera ses résultats du premier semestre.

Akwel

Au premier semestre, Akwel a connu une chute de 32,9% de son résultat net à 13,6 millions d'euros. Sur cette période, ses comptes sont impactés par le solde des litiges client en cours sur les réservoirs SCR, se traduisant par un impact de -52,5 millions d'euros sur les charges externes. Le résultat opérationnel courant de l'équipementier-systémier pour l'industrie automobile et poids lourd a en revanche augmenté de 14,1% à 27,8 millions d'euros.

Figeac Aéro

Figeac Aéro a renouvelé et prolongé quatre contrats majeurs signés avec Safran Aircraft Engines (SAE) jusqu'à fin 2030. Ceux-ci portent sur des pièces à forte valeur ajoutée des moteurs LEAP, équipant les appareils des familles A320 et B737. L'accord permet ainsi de sécuriser un chiffre d'affaires annuel de plus de 15 millions d'euros (sur la base de l'exercice 2024/25), et de prolonger la durée moyenne des contrats de plus de 3 années.

Fill Up Media

Fill Up Média, spécialiste de l'affichage digital extérieur sonore sur distributeurs de carburant, annonce son intégration au SSP de Vistar Media, leader mondial des solutions technologiques OOH et membre du groupe T-Mobile Advertising Solutions. Ce partenariat stratégique ouvre de nouvelles perspectives aux marques en facilitant l'accès en temps réel à plus de 5 000 écrans répartis dans toute la France.

GL events

L'offre de services de GL events a été retenue par le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Milano Cortina 2026 qui auront lieu du 6 au 22 février 2026, pour l'aménagement de 20 sites olympiques et paralympiques, répartis sur les trois pôles de Milan, Cortina et Bormio. En tant que prestataire principal, le groupe mobilisera l'ensemble de ses expertises pour produire les études techniques, aménager les terrains et installer les infrastructures temporaires destinées à accueillir athlètes et spectateurs du monde entier dans des conditions optimales.

Hoffmann Green Cement Technologies

Hoffmann Green Cement Technologies, spécialiste dans le secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annonce la réalisation d'une émission d'obligations convertibles en actions souscrites par un fonds géré par Inveready pour un montant nominal de 6 millions d'euros, avec le soutien de l'Union Européenne dans le cadre du programme InvestEU. Les OCA arriveront à échéance le 18 septembre 2030.

Planisware

Planisware, spécialiste des plateformes SaaS B2B basées sur l'IA pour le secteur en forte croissance de la Project Economy, annonce l'ouverture imminente de nouveaux centres de données au Canada, à Montréal et à Toronto. Cette opération stratégique permettra de renforcer davantage les capacités de ses services Cloud avec une sécurité et une conformité accrues pour sa base de clients nord-américains croissante.

Touax

Au premier semestre 2025, le volume d'affaires de Touax ressort à 83,7 millions d'euros, en progression de 4%. À devise et périmètre constants, la hausse est de 4,8 %. L'Ebitda opérationnel atteint 30,5 millions d'euros, en hausse de 1,7%. Le résultat opérationnel courant s'établit à 14,2 millions d'euros, en hausse de 0,3 million d'euros par rapport au premier semestre 2024. En revanche, après prise en compte des dotations aux amortissements et des charges financières, le résultat net part du groupe s'élève à 2,5 millions d'euros, soit un recul de 35% sur un an.

Vinci

Vinci remporte le contrat d'électrification du projet Rail Baltica d'un montant de 1,77 milliard d'euros. La part de sa filiale Cobra IS s'élève à 885 millions d'euros. Il s'agit d'un contrat d'électrification du réseau de voies ferrées d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie dans le cadre ce projet. Ce contrat a été remporté en groupement avec Elecnor. Les travaux portent sur l'électrification de 870 km de voies ferrées et se dérouleront en deux phases. La première phase du projet, d'un montant d'environ 950 millions d'euros, doit démarrer le 1er octobre 2025 et s'achever en 2030.