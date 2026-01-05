Aktis Oncology, soutenue par MPM BioImpact, cherche à obtenir une valorisation allant jusqu'à 840 millions de dollars dans le cadre de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Aktis Oncology cherche à obtenir une évaluation allant jusqu'à 840 millions de dollars dans le cadre de son introduction en bourse aux États-Unis, a révélé lundi la société de biotechnologie soutenue par le principal investisseur du secteur, MPM BioImpact , dans un document déposé.

Le marché des introductions en bourse a repris vie l'année dernière grâce à des niveaux record et à une demande soutenue de la part des investisseurs, ce qui a incité les entreprises à se lancer.

Depuis lors, on s'attend à ce que l'année 2026 soit plus forte, grâce à une demande refoulée et à une réserve d'entreprises de premier plan.

La société basée à Boston, dans le Massachusetts, prévoit de vendre environ 11,8 millions d'actions, à un prix compris entre 16 et 18 dollars l'unité, et de lever environ 212 millions de dollars dans la partie supérieure de la fourchette.

La société a déclaré que sa perte nette s'était creusée pour atteindre 48,6 millions de dollars, soit 60,17 dollars par action, pour les neuf mois se terminant le 30 septembre, contre 31,9 millions de dollars, soit 46,36 dollars par action, il y a un an.

Le principal candidat d'Aktis Oncology, AKY-1189, fait l'objet d'une étude préliminaire pour traiter certaines tumeurs solides, notamment une forme de cancer avancé de la vessie, le cancer du sein et le cancer colorectal. Les données préliminaires de l'essai sont attendues pour le premier trimestre 2027.

L'entreprise a déclaré qu'elle enregistrait des pertes importantes parce qu'elle n'avait pas de produits approuvés ou de revenus basés sur les produits, alors que ses dépenses de recherche et de développement restaient substantielles et devraient augmenter.

Aktis a levé environ 346 millions de dollars auprès d'investisseurs depuis sa création en 2020, notamment MPM BioImpact, Vida Ventures, EcoR1 Capital et Blue Owl Capital. Elle a également obtenu un paiement initial de 60 millions de dollars de la part d'Eli Lilly dans le cadre d'un partenariat de découverte.

La société, cofondée par l'investisseur en biotechnologie Todd Foley, a pour objectif d'être cotée au Nasdaq sous le symbole "AKTS".

J.P. Morgan, BofA Securities, Leerink Partners et TD Cowen sont les principaux preneurs fermes.

MPM BioImpact est une société de capital-risque spécialisée dans les biotechnologies, qui a réalisé plus de 400 investissements dans des entreprises allant des jeunes pousses aux développeurs de médicaments cotés en bourse.