Aktis Oncology fixe le prix de son introduction en bourse élargie aux États-Unis à 18 dollars par action

Le développeur de médicaments contre le cancer Aktis Oncology a déclaré jeudi qu'il avait fixé le prix de son introduction en bourse élargie aux États-Unis à 18 dollars par action, ce qui lui a permis de lever environ 318 millions de dollars.

Aktis vise une valorisation allant jusqu'à 945,4 millions de dollars lors de l'introduction en bourse.