Aktia revoit l’organisation de sa gestion d’actifs

La société de gestion finlandaise Aktia, qui compte 13,8 milliards d’euros d’encours sous gestion, a annoncé, ce mardi, le lancement de négociations pour la réorganisation de certaines activités dans la gestion d’actifs et de services du groupe. Le but est d’améliorer l’expérience client et renforcer certains services liés à la gestion d’actifs. Quelque 120 employés sont concernés par des changements de fonctions et de missions. Si le plan devait échouer, Aktia prévoit 35 suppressions de postes au maximum.

