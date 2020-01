Aktia AM devient une filiale à 100 % d' Aktia Bank

(NEWSManagers.com) - La société de gestion finlandaise Aktia Asset Management, qui gère 9 milliards d' euros, va devenir une filiale à part entière de sa maison mère, la banque Aktia Bank.

Actuellement, la banque finlandaise détient 76 % du capital de son affiliée. Elle va acquérir les 24 % du capital qui restent et qui étaient jusqu' ici aux mains d' Evergreen Holding, une société détenue par des employés d' Aktia AM. Cela lui permettra de détenir la totalité du capital de la société de gestion d' ici à la fin du premier trimestre 2020.

" L' objectif de la simplification de l' actionnariat est de soutenir l' équipe dirigeante et le développement de la gestion d' actifs en ligne avec la nouvelle stratégie d' Aktia " , commente un communiqué diffusé fin décembre.

Dans le cadre de la transaction, Aktia Bank va émettre environ 651.000 nouvelles actions correspondant à environ 1 % de son capital. Les actionnaires d' Evergreen Holding, qui sont donc tous employés d' Aktia Asset Management, vont ainsi devenir actionnaires de la banque nordique. A condition toutefois qu' ils acceptent de rester au sein d' Aktia AM jusqu' en 2023, date à laquelle la nouvelle stratégie aura été déployée.

L' accord devrait avoir un impact annuel positif de plus de 1 million d' euros sur les résultats de 2021.

L'international reste au menu

" La gestion d' actifs est un métier central dans la stratégie d' Aktia. Nous voulons être une société de gestion de premier plan et croître à la fois auprès de clients particuliers et d' institutionnels. L' objectif de la simplification est d' appuyer la mise en œuvre de cette stratégie " , commente Mikko Ayub, CEO d' Aktia.

" Nous sommes véritablement engagés dans l' extension de notre offre et la poursuite de l' internationalisation de notre gestion d' actifs auprès de nouveaux marchés " , affirme de son côté Jetro Siekkinen, managing director adjoint d' Aktia AM et responsable de la gestion de portefeuilles.

Aktia AM gère déjà plus de 50 % de ses encours pour le compte d' investisseurs étrangers. La société finlandaise est notamment présente en France grâce à un partenariat noué courant 2019 avec la Compagnie Financière Jacques Cœur. Outre l' Hexagone, la société couvre le Danemark, la Suède et l' Allemagne.