Akka.app lance une IA dédiée à l'analyse des marchés privés

(Zonebourse.com) - Akka.app, plateforme qui démocratise l'accès aux marchés privés, lance Daniel, une IA spécialisée pour aider ses investisseurs à mieux comprendre et décrypter les opportunités proposées sur la plateforme. Une nouvelle étape pour la fintech qui, après avoir contribué à lever une première barrière (l'accès à des opérations historiquement réservées aux investisseurs institutionnels et aux grandes fortunes) s'attaque désormais à une seconde : la complexité des marchés privés.

Avec Daniel, le groupe propose à chaque membre un outil d'accompagnement disponible 24h/24, capable de répondre directement à ses questions au moment où il analyse une opportunité d'investissement.

L'objectif n'est pas de prendre une décision à la place de l'investisseur, mais de lui permettre de mieux comprendre l'opération qu'il envisage. Daniel peut ainsi être interrogé sur les caractéristiques d'une entreprise, sa valorisation, les risques associés à une opération, son potentiel, son stade de développement ou encore les mécanismes financiers du deal.

Pour une même opportunité, l'investisseur peut par exemple lui demander : Quels sont les avantages et les risques d'investir dans cette entreprise ? Comment comprendre sa valorisation ? Quels sont les points de vigilance du deal ?

Contrairement à une IA généraliste, Daniel est conçu spécifiquement pour les opérations proposées par Akka. L'outil s'appuie sur le modèle Claude et a été enrichi avec sept à huit années de données relatives aux IPO, pré-IPO et opérations de private equity, ainsi qu'avec un modèle interne destiné à expliquer des concepts financiers complexes.

Pour formuler ses réponses, Daniel peut notamment s'appuyer sur les documents transmis par les entreprises, les due diligences réalisées par Akka et des informations disponibles en open source. Il est également connecté aux informations relatives aux opérations proposées sur la plateforme et au portefeuille de l'utilisateur, afin de permettre un accompagnement plus personnalisé.

Son rôle reste cependant clairement délimité : informer et expliquer, jamais décider à la place de l'investisseur. L'outil est conçu pour présenter aussi bien les opportunités que les risques, les incertitudes et les points de vigilance, afin que l'investisseur conserve la maîtrise de sa décision finale.

Daniel a été entraîné et testé pendant plusieurs mois avant son lancement. Akka souhaite désormais l'améliorer progressivement grâce aux usages et aux retours de ses membres.

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