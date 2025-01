Aker Solutions: contrat en Norvège avec SLB Capturi information fournie par Cercle Finance • 27/01/2025 à 14:53









(CercleFinance.com) - SLB annonce que SLB Capturi, en collaboration avec Aker Solutions, a remporté auprès de Hafslund Celsio, un contrat pour fournir une solution de capture du carbone sur le site de valorisation énergétique des déchets de Klemetsrud, le plus grand de Norvège.



Le contrat attribué comprend la livraison d'une usine de captage du carbone, d'un système de liquéfaction, d'un site de stockage temporaire et d'une installation de chargement sur le site d'incinération des déchets.



Il comprend également un système de stockage intermédiaire et de chargement de navires dans le port d'Oslo, d'où le CO2 sera transporté jusqu'au site de stockage permanent de Northern Lights, au large des côtes norvégiennes.



Le projet sera désormais livré sur la base de l'unité modulaire Just Catch 400 de SLB Capturi. Lorsqu'elle sera opérationnelle, l'usine de capture du carbone devrait capturer 350.000 tonnes de CO2 annuellement.





