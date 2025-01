Aker: mise en service d'une usine de capture du CO2 avec SLB information fournie par Cercle Finance • 23/01/2025 à 16:42









(CercleFinance.com) - SLB indique que SLB Capturi, sa joint-venture avec Aker Carbon Capture, a achevé la mise en service et livré son usine modulaire de capture du carbone dans l'installation de valorisation énergétique des déchets de Twence à Hengelo, aux Pays-Bas.



Cette nouvelle usine dispose d'une capacité de capturer jusqu'à 100.000 tonnes de CO2 par an, qui seront utilisées dans des applications pour les secteurs de l'horticulture et de l'alimentation et des boissons.



L'usine est basée sur la conception modulaire standard Just Catch de SLB Capturi, qui 'réduit les travaux d'installation et d'équipement sur site, offrant ainsi une option plus rentable et plus facile à déployer par rapport aux autres alternatives du marché'.







