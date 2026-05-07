Akamai Technologies s'envole grâce à un contrat de 1,8 milliard de dollars dans le cloud

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 mai - ** L'action de la société de cloud computing Akamai Technologies AKAM.O grimpe de 26 % à 147,50 $ en séance prolongée ** Annonce un contrat cloud à long terme d'une valeur de 1,8 milliard de dollars; prévoit un chiffre d'affaires trimestriel décevant

** Prévoit un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre compris entre 1,08 et 1,10 milliard de dollars, contre des estimations de 1,10 milliard de dollars - données compilées par LSEG

** Chiffre d'affaires du premier trimestre de 1,07 milliard de dollars, conforme aux attentes

** À la clôture de jeudi, l'action affiche une hausse de 33,7 % depuis le début de l'année