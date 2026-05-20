Akamai Technologies en hausse après l'augmentation du montant de son émission d'obligations convertibles à 3 milliards de dollars

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20 mai - ** L'action Akamai Technologies AKAM.O a progressé de 0,9 % à 142,62 $ en pré-ouverture après une levée de fonds supérieure aux prévisions ** Cambridge, Massachusetts, a annoncé mardi soir la fixation du prix d'une offre privée de 1,5 milliard de dollars d'obligations convertibles à 0 % à échéance en 2030 et de 1,5 milliard de dollars d'obligations convertibles à 0 % à échéance en 2032

** Le prix de conversion initial des obligations convertibles à échéance 2030 est de 201,41 dollars, ce qui représente une prime de 42,5 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action, et le prix de conversion des obligations convertibles à échéance 2032, fixé à 190,81 dollars, correspond à une prime de 35 % ** L'action AKAM a chuté pour la quatrième journée consécutive mardi, clôturant en baisse de plus de 6 % après que la société a lancé lundi soir une offre de 2,6 milliards de dollars .

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer, entre autres, les dépenses d'investissement de son activité de services d'infrastructure cloud

** Elle prévoit également d'utiliser environ 203 millions de dollars pour couvrir le coût des opérations de couverture des obligations convertibles, et environ 350 millions de dollars pour racheter des actions afin de faciliter les opérations de couverture des investisseurs détenant ces obligations

** Depuis le début de l'année, l'action AKAM a progressé de 62 % et surperforme largement l'indice Nasdaq ( .IXIC ), en hausse de 11 %

** La note moyenne de 26 analystes est “acheter”; le cours cible médian est de 162,50 dollars, selon les données de LSEG