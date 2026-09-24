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Akamai Technologies bondit après un accord de 11,6 milliards de dollars avec Anthropic pour l'IA dans le cloud
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 22:19
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Le cours de l'action de la société de cloud computing Akamai Technologies AKAM.O a progressé de 16,7 % pour atteindre 128,85 dollars lors des négociations après clôture

** Akamai signe un contrat de sept ans avec Anthropic, d'une valeur de 11,6 milliards de dollars , afin de fournir une infrastructure cloud pour ses charges de travail en IA en pleine croissance

** Akamai indique que ce partenariat pourrait être étendu à hauteur de 9 milliards de dollars supplémentaires, portant l’engagement potentiel total à environ 20 milliards de dollars

** Akamai émet des bons de souscription Anthropic qui pourraient lui permettre d'acquérir jusqu'à 5 % du capital de la société, dont environ 2 % sont liés à l'accord initial de 11,6 milliards de dollars

** À la clôture d’hier, l’action AKAM affichait une hausse de 26,7 % depuis le début de l’année

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