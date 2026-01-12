Akamai grimpe après que Morgan Stanley l'a relevé à "surpondérer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
12 janvier - ** Les actions de la société de Cloud Akamai Technologies AKAM.O augmentent de 4,7 % à 92,26 $ en pré-marché
** Morgan Stanley passe de "sous-pondéré" à "surpondéré"
** La société de courtage augmente le PT à 115 $ à partir de 83 $, ce qui implique une hausse de 30,5 % par rapport à la dernière clôture de l'action
** La note moyenne de 26 analystes est "buy"; leur PT médian est de $102 - données compilées par LSEG
** L'action a chuté de 8,8 % en 2025
