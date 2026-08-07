Akamai dépasse les prévisions trimestrielles grâce à la demande en infrastructures cloud

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Akamai Technologies AKAM.O a dépassé jeudi les prévisions des analystes pour le deuxième trimestre, grâce à une demande soutenue dans l'ensemble de ses portefeuilles de services de sécurité et d'infrastructure cloud, ce qui a entraîné une hausse de 10,5 % de son cours en séance prolongée.

La société a enregistré un chiffre d'affaires de 99 millions de dollars pour ses services d'infrastructure cloud, soit une hausse de 39 % par rapport à l'année précédente.

Voici quelques détails:

* Parmi les clients de cette entreprise spécialisée dans la cybersécurité et le cloud computing figurent Adobe ADBE.O , eBay EBAY.O et Electronic Arts, ainsi que les ministères américains de la Défense et du Travail.

* Son chiffre d’affaires du deuxième trimestre s’est établi à 1,099 milliard de dollars, dépassant légèrement l’estimation moyenne des analystes de 1,092 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Son bénéfice par action ajusté, à 1,59 dollar, a également dépassé l’estimation de 1,57 dollar.

* La société prévoit pour le troisième trimestre un chiffre d'affaires compris entre 1,11 et 1,13 milliard de dollars, et un bénéfice ajusté par action de 1,6 à 1,8 dollar — ces deux chiffres étant globalement conformes aux estimations.