Ajournement de l'assemblée générale extraordinaire

convoquée le 28 octobre 2020



Mesdames et Messieurs les actionnaires sont informés que par délibération du 23 octobre 2020, le Conseil d'administration de la société EUROPLASMA a décidé d'ajourner la réunion de l'assemblée générale extraordinaire convoquée, sur troisième convocation, le 28 octobre 2020 à 14 heures à Pessac (33600) Cité de la Photonique - Bâtiment Sirah, 3-5 Allée des Lumières.

Il convient donc de ne pas tenir compte de l'avis de convocation relatif à ladite assemblée, paru au Bulletin des annonces légales obligatoires n° 125 et au Journal d'annonces légales « Sud-Ouest » en date du 16 octobre 2020. Un avis d'ajournement sera prochainement publié.

Le Conseil indique que cette décision d'ajournement permettra aux actionnaires de la société EUROPLASMA de se prononcer sur les résolutions après que les négociations avec certains créanciers du Groupe, visant à réduire sensiblement son endettement et à accélérer et consolider son retournement, soient arrêtées.

Dans la mesure où elles peuvent modifier la structure du plan de continuation arrêté le 2 août 2019, les nouvelles dispositions issues de ces négociations devront le cas échéant être validées par le Tribunal de commerce de Mont-de-Marsan.