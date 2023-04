AIRWELL : RESULTATS ANNUELS 2022

Forte dynamique de l’activité



En 2022, le Groupe Airwell (Euronext Access+, MLAIR), fournisseur et créateur d’écosystèmes énergétiques intelligents, a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 55,7 M€, en hausse soutenue de 23,2%. Le carnet de commandes connaît lui aussi une progression supérieure à 20% marqué par une accélération de la demande pour les nouvelles solutions PAC (Pompes à chaleur Air-Eau) et EnR (Energies Renouvelables). Les offres innovantes écoénergétiques proposées par le groupe reçoivent un accueil grandissant sur le marché résidentiel qui représente 93,3% du CA avec une accélération soutenue de l’activité à l’international, dont le Maroc et la Pologne. Cette bonne dynamique confirme le succès du positionnement stratégique d’Airwell dans un marché porté par les nouvelles normes environnementales et l’efficacité énergétique du bâtiment.



Résilience de la marge brute et baisse du résultat d’exploitation, reflet des investissements stratégiques pour construire l’avenir



La marge brute s’établit à 17,0 M€, soit 30,6% du chiffre d’affaires consolidé et ressort en hausse de 14% par rapport en 2021. La croissance moindre que celle de l’activité s’explique par la pression sur les coûts d’approvisionnements qu’il n’est pas toujours possible de répercuter sur les contrats des clients.