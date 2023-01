Airwell (MLAIR) - CA 2022 - Croissance à deux chiffres ! Achat - Obj. 4,87 € vs 4,26 € - Potentiel +44%

Airwell termine l'exercice 2022 avec une croissance au 4ème trimestre de +10,7% ce qui fait une croissance annuelle de +23,6% ce qui est en ligne avec nos attentes.

Le fait marquant de cet exercice est le dynamisme de l'Export avec un CA de 24,8 M€ en hausse de +41,8%. Il dépasse pour la 1ère fois la France qui a réalisé un CA de 21,6 M€ (+16,6%).

L'Export a réalisé 6 trimestres consécutifs de hausse avec des croissances comprises entre +22% et +78%. La France en a réalisé 8.

Les Dom Tom sont, quant à eux, stables à 9,3 M€ (+2,7%). Le marché a été plus volatile avec un T1 et un T4 en baisse de -29,8% et -36,6% mais un T2 et T3 en hausse de +56% et +19,1%.

L'activité d'Airwell a profité d'un marché sous-jacent porteur sur la plupart des zones adressées avec une demande qui s'est nettement orientée vers les PAC Air/Eau (+237% à 13,9 M€). Cette forte demande est plus marquée en France du fait des nouvelles normes énergétiques mises en place. Ces solutions sont logiquement privilégiées dans le neuf et se démocratisent de plus en plus dans la rénovation. La forte demande pour les PAC Air/Eau pénalise les PAC Air/AIR qui, bien que restant le premier produit du groupe (65% du CA), sont en très légers recul (-1,1%).