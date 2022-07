AIRWELL : MAINTIEN D’UNE CROISSANCE SOUTENUE AU 1ER SEMESTRE 2022 : +26,2%

« MAISON HYBRIDE » A 5,9 M€



Normes françaises

(en M€)

Données non auditées S1 2022

S1 2021(1)

Variation

France et DOM TOM 17,7 14,4 +23,2%

International 11,1 8,4 +31,5%

Total 28,8 22,8 +26,2%

(1) données pro-forma incluant la contribution des acquisitions 2021 en année pleine



Le Groupe Airwell (Euronext Access+, MLAIR), créateur d’écosystèmes énergétiques intelligents, a réalisé au 1er semestre 2022, un chiffre d’affaires de 28,8 M€, en forte progression de 26,2% par rapport au 1er semestre de l’exercice précédent. Après un 1er trimestre en croissance de 28,2%, l’activité a continué d’être bien orientée avec un chiffre d’affaires au 2ème trimestre en augmentation de 25,1%. Dans un contexte de tensions mondiales sur les composants et la logistique, la poursuite de l’essor des ventes a été permis grâce à une bonne anticipation sur les approvisionnements.

Le 1er semestre 2022 confirme également le succès de l’offre d’éco-services thermiques « intelligents », qui combine l’utilisation de pompes à chaleur air-eau avec des panneaux photovoltaïques. Ce nouveau développement répond aux enjeux du futur en recherchant la synergie entre l’efficacité énergétique et les ressources renouvelables.

Le chiffre d’affaires généré par la « Maison Hybride » est ainsi passé de 1,4 M€ au 1er semestre 2021 à 5,9 M€ au 1er semestre 2022, soit une multiplication par 4 en un an.