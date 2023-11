Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airwell: croissance de 9% du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 07/11/2023 à 13:08









(CercleFinance.com) - Airwell publie un chiffre d'affaires de 14,2 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2023, en légère croissance de 0,7% et en ligne avec les anticipations annoncées lors de la publication des résultats semestriels 2023.



Au terme des neuf mois, le fabricant de matériel de chauffage et de climatisation réalise un chiffre d'affaires de 46,7 millions, en croissance de 9% (+7,3% à périmètre constant), soutenue en particulier par la France métropolitaine (+32%).



Anticipant une nette accélération de sa croissance au quatrième trimestre, Airwell confirme son objectif d'une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires en 2023. Pour 2025, il vise un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions couplé à un EBITDA supérieur à 5%.





Valeurs associées GROUPE AIRWELL Euronext Paris +1.99%