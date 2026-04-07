AirTrunk recrute des banques pour son introduction en bourse à Singapour, qui pourrait rapporter plus d'un milliard de dollars, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Yantoultra Ngui

AirTrunk a désigné des banques, dont Citigroup C.N et DBS DBSM.SI , pour une éventuelle introduction en bourse à Singapour d'un fonds d'investissement immobilier dans les centres de données, qui pourrait lever plus d'un milliard de dollars dans le courant de l'année, selon deux sources au fait du dossier.

* IFR a rapporté lundi que l'opérateur de centres de données prévoyait une cotation à Singapour qui pourrait lever jusqu'à 1,5 milliard de dollars.

* Une opération de cette ampleur serait plus importante que l'introduction en bourse de NTT DC REIT NTTD.SI , qui a levé 773 millions de dollars à Singapour l'année dernière.

* AirTrunk est soutenu par la société d'investissement américaine Blackstone BX.N . En 2024, Blackstone et l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada ont acquis la société dans le cadre d'un accord qui l'évalue à 24 milliards de dollars australiens (16,6 milliards de dollars). AirTrunk possède des centres de données à Hong Kong, au Japon, en Malaisie et à Singapour.

* Blackstone, Citi et DBS se sont refusés à tout commentaire. AirTrunk n'a pas répondu à une demande de commentaire.

(1 $ = 1,4457 dollar australien)