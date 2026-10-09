Airtel Money passe sous le prix d'introduction lors de son entrée en bourse à Londres, évaluée à 7 milliards de dollars

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(Mises à jour concernant les actions au paragraphe 3, Sunil Bharti Mittal au paragraphe 8, AJ Bell au paragraphe 9)

Vendredi, les actions d’Airtel Money AMCA.L sont passées sous leur prix d’offre, marquant un démarrage en demi-teinte pour le service africain de paiement mobile après une introduction en bourse largement sursouscrite.

Cette introduction en bourse, classée par Dealogic comme la plus importante à Londres depuis la double cotation de Fermi's

FRMI.O en septembre 2025, visait une valorisation d’environ 7 milliards de dollars pour cette fintech axée sur l’Afrique subsaharienne.

Après avoir initialement atteint 2,00 £, l’action Airtel Money s’échangeait à 1,93 £ par action, soit juste en dessous de son prix d’introduction de 1,96 £.

Cette baisse intervient malgré une forte demande pour l’introduction en bourse, qui a été sursouscrite plusieurs fois. La vente secondaire a permis de lever environ 703 millions de dollars pour les actionnaires existants, qui ont cédé 270 millions d’actions à un prix fixe de 1,96 livre sterling chacune.

L’action Airtel Africa, la société mère d’Airtel Money qui restera l’actionnaire majoritaire, reculait de 6% à Londres dans le contexte d’une vague de ventes des titres du secteur des télécommunications, après que SpaceX a acquis des fréquences aux États-Unis, suscitant de nouvelles inquiétudes en matière de concurrence.

Airtel Money, fondée à l’origine comme service de paiement mobile d’Airtel Africa, propose des virements, le paiement de factures et des fonctionnalités bancaires numériques sur téléphone portable à des utilisateurs dans 13 pays, dont le Kenya, le Malawi et la Tanzanie.

Cotée à Londres, Airtel Africa AAF.L est détenue majoritairement par le conglomérat indien Bharti Enterprises. Airtel Africa détenait près de 78% d’Airtel Money avant l’introduction en bourse et avait déclaré qu’elle resterait un actionnaire à long terme.

Sunil Bharti Mittal, fondateur d’Airtel ainsi que fondateur et président de Bharti Enterprises, a déclaré dans un communiqué que cette introduction en bourse constituait un “vote de confiance envers le Royaume-Uni en tant que destination mondiale attractive pour l’investissement”.

Dan Coatsworth, responsable des marchés chez AJ Bell, a indiqué qu’Airtel Money avait été l’une des introductions en bourse londoniennes les plus populaires de tous les temps auprès des investisseurs particuliers sur sa plateforme d’investissement.

“Airtel Africa, l’actionnaire majoritaire d’Airtel Money, a permis aux investisseurs de réaliser d’importants bénéfices depuis son entrée en bourse en 2019, avec une plus-value de 262% portant sa valeur à 11,2 milliards de livres sterling”, a-t-il déclaré. “Beaucoup espèrent que cette nouvelle introduction en bourse connaîtra le même succès.”

La Grande-Bretagne a simplifié ses règles de cotation afin d’attirer davantage d’émetteurs, après une décennie au cours de laquelle la Bourse de Londres s’est contractée, les entreprises recherchant des valorisations plus élevées à l’étranger.

Plusieurs candidats en Europe et aux États-Unis ont reporté leurs introductions en bourse en raison de la hausse des taux d’intérêt et des incertitudes géopolitiques.