AIRO glisse après le lancement d'une offre d'actions

9 septembre -

** Les actions de la société AIRO Group AIRO.O , spécialisée dans les technologies de l'aérospatiale et de la défense, ont chuté de 8,9 % à 18,66 dollars mardi, alors qu'elle cherche à lever des fonds trois mois seulement après son entrée en bourse

** AIRO, basée à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, lance une offre de 3,5 millions d'actions

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre principalement pour financer des initiatives de croissance et des acquisitions potentielles, et pour racheter 815 000 actions à certains actionnaires

** Cantor est le chef de file de l'offre proposée

** Le 13 juin, les actions d'AIRO ont clôturé à 24 dollars lors de leur première journée de transactions après l'introduction en bourse () de 6 millions d'actions au prix de 10 dollars

** Les activités de la société sont organisées en quatre segments: les drones, l'avionique, la formation militaire et la mobilité aérienne électrique ** Au 13 août, la société avait environ 27,4 millions d'actions en circulation, selon son dossier