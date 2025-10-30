Airbus-Vietjet finalise une commande de 100 Airbus A321neo

Airbus SE AIR.PA :
* VIETJET FINALISE UNE COMMANDE DE 100 AIRBUS A321NEO
Texte original [https://tinyurl.com/52eyvnre] Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Rédaction de Gdansk)
Airbus SE AIR.PA :
* VIETJET FINALISE UNE COMMANDE DE 100 AIRBUS A321NEO
Texte original [https://tinyurl.com/52eyvnre] Pour plus de détails, cliquez sur AIR.PA
(Rédaction de Gdansk)
Le ministère de l'Agriculture a annoncé jeudi la reprise des exportations de bovins, suspendues pendant quinze jours pour éviter la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC), qui continue toutefois de progresser dans les Pyrénées Orientales et dans ... Lire la suite
L'issue des élections législatives aux Pays-Bas était encore très incertaine jeudi, quelques milliers de voix seulement séparant le parti d'extrême droite de Geert Wilders et un parti centriste pro-européen. Après le décompte de 99,7 % des votes, le Parti de la ... Lire la suite
(Actualisé avec Nvidia, Starbucks, Chipotle, Restaurant Brands, Metsera, Eli Lilly, Biogen, Merck, Cigna, Mastercard, E-Bay et contrats à terme) Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture ... Lire la suite
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte pour ajouter les commentaires du directeur général, des détails sur le trimestre, ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer