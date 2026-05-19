Airbus veut renforcer sa discipline budgétaire sur fond de négociations sociales en France

L'avionneur aurait demandé à plusieurs milliers de salariés de réduire leurs dépenses de 10% dans un contexte marqué par les incertitudes mondiales et les difficultés persistantes dans les chaînes d'approvisionnement, selon des informations de Reuters qui s'appuie sur "trois sources industrielles". Peu avant 16h, le titre progressait de 0,8% à Paris.

La politique de "maîtrise des coûts" d'Airbus cible surtout les dépenses non industrielles de la division aviation commerciale ainsi celles du siège du groupe. Elle s'inscrit dans la continuité du programme d'économies LEAD lancé il y a deux ans. Les mesures, déjà mises en oeuvre depuis plusieurs semaines selon Reuters, viseraient notamment à limiter le recours aux prestataires externes, historiquement très utilisés par le groupe.

"Cette initiative souligne l'importance que la direction continue d'accorder à la maîtrise des coûts dans un contexte de tensions persistantes sur la chaîne d'approvisionnement", a rapidement réagi Saïma Hussain, analyste en charge du dossier chez AlphaValue.

De son côté, Airbus s'est refusé à tout commentaire, souligne Reuters.

Ces révélations interviennent alors que des négociations sont en cours entre la direction et les syndicats. Dans un communiqué commun, FO, CFE-CGC et la CFTC évoquent "l'incompréhension et la colère des salariés" face aux mécanismes actuels de calcul de la participation.

Les organisations syndicales réclament notamment la mise en place d'un mécanisme de neutralisation de la parité EUR/USD, une expertise indépendante sur les mécanismes ayant conduit à la situation actuelle, une prime complémentaire immédiate ainsi que la suppression du dispositif de plafonnement actuel.

Selon ce communiqué, la direction aurait accepté d'ouvrir des discussions sur plusieurs de ces points, notamment sur une évolution du mécanisme de neutralisation de la parité EUR/USD dès la participation 2026, versée en 2027. Les syndicats indiquent également que la direction s'est engagée à revenir le 27 mai avec des propositions concrètes.

"Après plusieurs jours de fortes tensions et d'incompréhension, une chose apparaît aujourd'hui clairement, le dialogue social semble enfin trouver toute sa place", ont souligné les syndicats.