Airbus: vente de 7 hélicoptères H135 à la police britannique 12/03/2025 à 12:05









(CercleFinance.com) - Airbus Helicopters annonce avoir été sélectionné par le Service aérien de la police nationale britannique (NPAS) pour lui fournir sept hélicoptères H135 dans le cadre de la phase initiale de son programme de renouvellement de flotte.



Cette commande ferme est le premier résultat d'un contrat-cadre signé avec l'agence d'approvisionnement BlueLight Commercial, qui confirme Airbus comme fournisseur exclusif d'hélicoptères pour le NPAS pour une durée maximale de six ans.



Les nouveaux appareils seront équipés du système avionique Helionix d'Airbus et un appareil servira initialement à former les pilotes de NPAS à l'utilisation de ce nouveau système, qui améliore la sécurité et l'efficacité opérationnelle en réduisant considérablement la charge de travail des pilotes.







Valeurs associées AIRBUS 167,22 EUR Euronext Paris +2,59%