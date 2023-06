Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Airbus: va tester la puissance auxiliaire par l'hydrogène information fournie par Cercle Finance • 20/06/2023 à 11:35









(CercleFinance.com) - Airbus UpNext a lancé un nouveau programme de démonstrateur pour explorer, au sol et en vol, une nouvelle architecture de génération d'énergie non propulsive par l'utilisation de piles à hydrogène.



Avec ce nouveau démonstrateur technologique, piloté depuis ses installations en Espagne, Airbus UpNext remplacera l'APU actuel (Auxiliary Power Unit, un petit moteur supplémentaire qui fonctionne au carburéacteur traditionnel) d'un A330 par un système de pile à combustible à hydrogène qui produira de l'électricité.



Baptisé HyPower, le démonstrateur de pile à combustible à hydrogène vise également à réduire les émissions de CO2, d'oxydes d'azote (NOx) et les niveaux sonores associés à un APU traditionnel.



'Ces tests marqueront une nouvelle étape dans notre parcours de décarbonisation et notre programme ZEROe grâce à une démonstration en vol ambitieuse qui prendra son envol d'ici la fin 2025', a déclaré Michael Augello, PDG d'Airbus UpNext.



' Nous ferons la démonstration de ce système dans des conditions réalistes, en montant à 25 000 pieds et en volant pendant une heure avec 10 kg d'hydrogène gazeux à bord. '





