Airbus va probablement racheter à Bombardier sa part dans le programme a220-sces

(Actualisé avec contexte) PARIS/MONTREAL, 7 février (Reuters) - Airbus AIR.PA va probablement racheter à Bombardier BBDb.TO sa participation dans le programme A220, a-t-on appris vendredi de sources industrielles. L'opération, qui porte sur le rachat des 33,58% détenus par le canadien, pourrait être annoncée dès la semaine prochaine, avant la publication des résultats des deux groupes aéronautiques, ont dit les deux sources. Ni Airbus ni Bombardier, qui feront part de leurs résultats le 13 février, n'ont accepté de commenter ces informations. Les contours de l'opération restent flous, mais si elle se concrétise, la vente marquerait la fin de la présence de Bombardier sur le secteur de l'aviation commerciale. Le groupe basé à Montréal est confronté à d'importantes difficultés de maîtrise des coûts et s'est mis à la recherche de partenaires pour ses activités ferroviaires, approchant notamment le français Alstom ALSO.PA . (Allison Lampert et Tim Hepher; version française Nicolas Delame)

