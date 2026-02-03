Airbus va livrer des drones Aliaca à décollage vertical à la Marine nationale
Airbus annonce que la Direction générale de l'armement (DGA) a commandé une nouvelle version du système de mini-drones aériens embarqués pour la Marine (SMDM), reposant sur l'Aliaca à décollage et atterrissage vertical (VTOL), développé par Airbus Helicopters via sa filiale Survey Copter.
Cette commande porte sur une évolution du contrat initial, dans le cadre duquel 34 systèmes Aliaca ont été commandés par la France depuis 2022, faisant de la Marine nationale le premier opérateur de cette version.Les premières livraisons de l'Aliaca VTOL sont prévues à partir de mai 2026, après une campagne de qualification menée par la DGA.
Cette nouvelle configuration conserve les performances du système existant tout en supprimant les dispositifs de lancement et de récupération, réduisant ainsi l'empreinte logistique et accélérant les déploiements.
Déjà opérationnel depuis 2022 sur patrouilleurs et frégates de surveillance, le SMDM verra son champ d'emploi élargi à d'autres bâtiments pour des missions de surveillance maritime et côtière, de recherche et sauvetage, et de lutte contre les activités illicites.
Airbus recule de 0,3% ce matin à Paris et lâche 2,6% depuis le début de l'année.
