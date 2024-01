Airbus va étudier les infrastructures d'accueil d'un avion à hydrogène en Suède et en Norvège

( AFP / GIUSEPPE CACACE )

Airbus s'est allié avec des acteurs norvégiens et suédois pour étudier la mise en place dans les deux pays d'infrastructures aéroportuaires susceptibles de pouvoir accueillir un futur avion à hydrogène, a annoncé l'avionneur mercredi.

L'accord, signé à l'occasion de la visite du président français Emmanuel Macron en Suède, regroupe, outre Airbus, le gestionnaire d'aéroports suédois Swedavia, son homologue norvégien Avinor, le producteur d'électricité et de gaz suédois Vattenfall, ainsi que la compagnie aérienne SAS.

"Cette coopération permettra de mieux comprendre les concepts et les opérations des aéronefs à hydrogène, ainsi que l'approvisionnement, les infrastructures et les besoins de ravitaillement dans les aéroports afin de contribuer au développement de l'écosystème de l'aviation à l'hydrogène dans les deux pays", explique le géant européen dans un communiqué.

Cette étude de faisabilité permettra également d'identifier les aéroports susceptibles d'accueillir des avions à hydrogène en Norvège et en Suède ainsi que de travailler à un cadre réglementaire.

Airbus a annoncé en 2020 travailler au développement d' un avion qui brûlerait directement de l'hydrogène dans son moteur, n'émettant ainsi pas de CO2, mais seulement de la vapeur d'eau. Ce projet baptisé "ZEROe" pour "zéro émission"

Outre d'importantes modifications sur l'appareil lui-même, un avion à hydrogène nécessitera des capacités de stockage et de transport spécifiques: l'hydrogène, un gaz hautement inflammable, doit être liquéfié à -253°C et stocké dans des réservoirs cryogéniques qui occupent un volume quatre fois plus important que ceux de kérosène.

Airbus a déjà noué des partenariats similaires dans dix pays, mais celui annoncé mercredi couvre à lui seul plus de 50 aéroports dans deux pays.

"La Norvège et la Suède comptent parmi les régions les plus exigeantes en matière d'aviation et ont un grand potentiel pour la production d'hydrogène à partir de sources d'énergie renouvelables", se félicite le président exécutif d'Airbus Guillaume Faury, cité dans le communiqué.

C'est de Suède qu'était né en 2018 le mouvement Flygskam ("Honte de prendre l'avion") incitant à privilégier d'autres moyens de transport que l'avion, jugé trop polluant.