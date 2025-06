Airbus: va équiper 23 A400M de l'armée de l'air allemande information fournie par Cercle Finance • 06/06/2025 à 10:10









(CercleFinance.com) - Airbus annonce que le BAAINBw, l'agence fédérale allemande des achats militaires, a signé un contrat pour équiper 23 A400M de l'armée de l'air allemande du système de protection DIRCM (Directed Infrared Counter Measures) des systèmes de protection infrarouge.



Ces 23 appareils sont utilisés pour des opérations tactiques, notamment des missions d'évacuation sanitaire en zone de crise. En revanche, la version logistique de l'A400M est déployée pour des opérations standard telles que le transport longue distance de troupes, de véhicules blindés lourds, d'hélicoptères ou d'équipements de génie civil spécialisés.



Dans le cadre du contrat, Airbus fournira également des services supplémentaires tels que des formations, des bulletins de service et des outils.



Le système DIRCM, fourni par Elbit Systems, sera installé progressivement lors des opérations de maintenance à Manching (Allemagne), Getafe et Séville (Espagne).



Les tests sont actuellement en cours à Séville sur un appareil de la Luftwaffe. La certification est attendue à l'été 2025, avec une finalisation des installations prévue d'ici 2032.



Gerd Weber, responsable du programme A400M chez Airbus Defence and Space, a déclaré ' le nouveau système DIRCM offrira aux équipages de l'A400M une protection encore renforcée lors de leurs missions à travers le monde. '





