Airbus va développer de nouvelles capacités pour son A400M

Airbus Defence and Space indique avoir signé avec l'OCCAR (Organisation conjointe de coopération en matière d'armement), agissant au nom de la Direction générale de l'armement (DGA) française, un contrat pour le développement de nouvelles capacités de l'A400M.

Ces évolutions, nommées "Parallel Mission System" (PMS), visent à doter les A400M français d'une capacité multimission dans le domaine du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance, précise le constructeur aéronautique.

Les développements PMS portent sur l'intégration à bord d'un nouveau système de mission, de consoles de tenue de situation tactique installées dans la soute pour contrôler différents capteurs et coordonner les missions. Ils visent également à intégrer un capteur optronique à l'avion.

Ce nouveau système de mission est conçu pour intégrer d'autres capteurs et moyens de communication, mais aussi pour prendre en charge la gestion de drones et de missiles largués depuis la soute de l'avion. In fine, son équipage pourra coordonner, en mode combat collaboratif, des missions impliquant des troupes au sol, des hélicoptères et des avions de chasse.

Après une phase de développement, les nouveaux équipements seront installés à bord d'un premier A400M français en 2027 et testés en vol en 2028. Puis, un certain nombre d'appareils de la flotte de l'armée de l'Air et de l'Espace seront rétrofités pour accueillir un kit PMS.

Par ailleurs, Airbus indique étudier d'ores et déjà le développement d'autres capacités pour l'A400M, telles que le brouillage à longue portée, la fonction de vaisseau-mère pour le largage en vol de drones et de missiles, l'augmentation de la charge utile à 40 tonnes et, enfin, la lutte contre les incendies.