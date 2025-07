Airbus: va développer 2 satellites radar PAZ-2 pour l'Espagne information fournie par Cercle Finance • 09/07/2025 à 15:13









(CercleFinance.com) - Airbus Defence and Space annonce avoir été retenu comme maître d'oeuvre pour le développement et la fabrication de deux nouveaux satellites radar PAZ-2, assurant la continuité du satellite d'observation de la Terre PAZ, en service depuis 2018.



Piloté par Hisdesat pour le ministère espagnol de la Défense, ce programme représente une étape majeure pour l'industrie spatiale espagnole, environ 65 % du contenu des satellites devant être réalisé par des entreprises espagnoles sous la conduite d'Airbus.



Les satellites PAZ-2, parmi les plus avancés au monde selon Airbus, offriront des performances supérieures à leur prédécesseur, avec une résolution améliorée à moins de 25 centimètres et une capacité de couverture portée à 6,7 millions de km² par jour et par satellite.



Effectuant 16 orbites quotidiennes, ils renforceront les capacités de renseignement et de surveillance des forces armées espagnoles, tout en permettant des applications civiles telles que le suivi des infrastructures, la gestion des risques, le contrôle des frontières et l'évaluation des catastrophes, grâce à des images radar 24h/24 quelles que soient les conditions météorologiques.





