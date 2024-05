Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Airbus: va construire le satellite Vigil pour l'ESA information fournie par Cercle Finance • 22/05/2024 à 17:46









(CercleFinance.com) - Airbus a été sélectionné par l'Agence spatiale européenne (ESA) pour concevoir et construire le satellite de prévision météorologique spatiale Vigil, la première mission opérationnelle du programme de sécurité spatiale (S2P) de connaissance de la situation spatiale (SSA) de l'ESA.



Le vaisseau spatial fournira un avertissement supplémentaire vital à la Terre concernant les tempêtes solaires imminentes et les éjections de masse coronale qui peuvent potentiellement perturber les satellites en orbite et les systèmes électroniques et de distribution d'énergie sur Terre.



Patrick Wood, responsable de Space Systems UK chez Airbus Defence and Space, a déclaré : ' Vigil est l'une des missions spatiales les plus passionnantes et les plus importantes qui permettra non seulement d'améliorer notre compréhension du comportement du Soleil, mais aussi de nous fournir, de manière cruciale, un avertissement plus précoce et une plus grande précision sur les risques potentiels météo solaire dommageable. Les météorologues spatiaux pourront voir ce qui vient du Soleil et fournir des alertes plus précises '



'Vigil sera le premier satellite de météorologie spatiale opérationnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en Europe, fournissant un temps précieux pour protéger les infrastructures critiques telles que les réseaux électriques ou les réseaux de communication mobile sur Terre, ainsi que de précieux satellites en orbite terrestre, y compris la Station spatiale internationale ISS', a déclaré Josef. Aschbacher, directeur général de l'ESA.





