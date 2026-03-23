Airbus va acquérir le groupe de cybersécurité Ultra Cyber Ltd

Airbus a déclaré lundi avoir conclu un accord définitif avec le groupe britannique Cobham Ultra, société du portefeuille d'Advent, en vue de l'acquisition de l'entreprise de cybersécurité Ultra Cyber Ltd.
"Cette opération stratégique renforce la position d'Airbus en tant que partenaire souverain de confiance du Royaume-Uni et fournisseur clé de ses alliés, tout en consolidant sa présence sur le marché européen de la cybersécurité", a déclaré l'avionneur européen dans un communiqué.
La finalisation de la transaction devrait intervenir au cours du second semestre 2026, selon le communiqué.
(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)
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