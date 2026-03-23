‌Airbus a déclaré lundi ​avoir conclu un accord définitif avec le groupe ​britannique Cobham Ultra, société du ​portefeuille d'Advent, ⁠en vue de l'acquisition ‌de l'entreprise de cybersécurité Ultra Cyber Ltd.

"Cette ​opération ‌stratégique renforce la ⁠position d'Airbus en tant que partenaire souverain de ⁠confiance ‌du Royaume-Uni et fournisseur ⁠clé de ‌ses alliés, tout ⁠en consolidant sa présence ⁠sur le ‌marché européen de la ​cybersécurité", ‌a déclaré l'avionneur européen dans un communiqué.

La ​finalisation de la transaction devrait ⁠intervenir au cours du second semestre 2026, selon le communiqué.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par ​Augustin Turpin)