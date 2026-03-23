 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Airbus va acquérir le groupe de cybersécurité Ultra Cyber Ltd
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 10:23

‌Airbus a déclaré lundi ​avoir conclu un accord définitif avec le groupe ​britannique Cobham Ultra, société du ​portefeuille d'Advent, ⁠en vue de l'acquisition ‌de l'entreprise de cybersécurité Ultra Cyber Ltd.

"Cette ​opération ‌stratégique renforce la ⁠position d'Airbus en tant que partenaire souverain de ⁠confiance ‌du Royaume-Uni et fournisseur ⁠clé de ‌ses alliés, tout ⁠en consolidant sa présence ⁠sur le ‌marché européen de la ​cybersécurité", ‌a déclaré l'avionneur européen dans un communiqué.

La ​finalisation de la transaction devrait ⁠intervenir au cours du second semestre 2026, selon le communiqué.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par ​Augustin Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • David Solomon, PDG de Goldman Sachs, s'exprime lors de la journée des investisseurs de Goldman Sachs au siège de Goldman Sachs à New York
    Goldman Sachs prévoit désormais des hausses de taux de la BCE en avril et juin
    information fournie par Reuters 23.03.2026 10:31 

    Goldman ‌Sachs s'attend désormais à ce ​que la Banque centrale européenne (BCE) procède à deux hausses de 25 ​points de ses taux directeurs en avril ​et en juin, ⁠a déclaré lundi le courtier. Il ‌s'aligne ainsi sur les prévisions de J.P. Morgan et ​Barclays, ‌sur ... Lire la suite

  • COMPAGNIE DE L'ODET : Attendre un test du support
    COMPAGNIE DE L'ODET : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 23.03.2026 10:24 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • COVIVIO HOTELS : Sous les résistances, une consolidation est probable
    COVIVIO HOTELS : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 23.03.2026 10:19 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • BURELLE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    BURELLE : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 23.03.2026 10:13 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank