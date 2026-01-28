 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Airbus, une fin d'année en trombe
information fournie par Investir 28/01/2026 à 09:00

A350 airbus (Crédit: S. Ramadier / Airbus)

A350 airbus (Crédit: S. Ramadier / Airbus)

Les spéculations dans la presse, aidées d'indiscrétions, avaient vu juste: Airbus a livré l'an dernier 793 avions commerciaux, en hausse de 4 % par rapport à 2024. Le nombre avait fuité une semaine avant, laissant entendre que l'avionneur était parvenu à faire mieux que son objectif révisé en décembre, passé d'environ 820 aux alentours de 790 appareils. Le groupe avait dû abaisser ses ambitions en raison d'un problème de qualité chez un fournisseur sur des panneaux métalliques montés sur les A320.

La performance a tout de même été saluée en Bourse, même si le nombre final des livraisons s'est révélé un peu inférieur aux attentes les plus récentes des analystes, établies à 801 avions. L'objectif 2026 n'a pas encore été divulgué mais le consensus, selon FactSet, table actuellement sur un chiffre ambitieux de 905 unités, soit une progression de 14 %. Airbus a, par ailleurs, enregistré 889 commandes nettes (+ 7,6 %), portant son carnet de commandes à un niveau record de 8.754 avions.

La question des moteurs

Le constructeur européen a donc tenu son objectif après un dernier trimestre et un mois de décembre au rythme soutenu. Dans les trois derniers mois, 286 appareils ont été livrés, soit plus du tiers de l'année, et surtout 136 avions rien qu'en décembre, à quelques encablures de son record mensuel de 139. Les livraisons ont été dominées par les monocouloirs, avec 607 A320 et 93 A220, tandis que le groupe a continué d'élargir sa base de clients pour les A321XLR, A330neo et A350.

Le directeur général d'Airbus, Christian Scherer - qui laisse sa place cette année à Lars Wagner, précédemment directeur général de MTU Aero Engines -, s'est montré confiant dans l'atteinte de l'objectif de 75 monocouloirs produits par mois en 2027, une fois les problèmes de fournisseurs résolus. En effet, il a fait savoir que les difficultés rencontrées dans les livraisons de moteurs pour ses A320, plus particulièrement ceux fabriqués par Pratt & Whitney, perdurent. Airbus était ainsi toujours en discussion avec le motoriste canadien concernant les volumes qui lui seront fournis en 2026. L'an dernier, le manque de moteurs avait amené l'avionneur à produire des appareils sans moteurs (appelés ironiquement des planeurs), dont la livraison était intervenue en fin d'année. Or si le groupe faisait face mi-année à un «grand nombre de planeurs», il parle actuellement d'un «très petit nombre», «gérable».

Nous conseillons d'acheter le titre. Le constructeur poursuit la montée en cadence de sa production, gage d'une amélioration de ses performances financières.

Retrouvez cet article sur INVESTIR

Valeurs associées

AIRBUS
195,460 EUR Euronext Paris +0,21%

Cette analyse a été élaborée par Investir et diffusée par BOURSORAMA le 28/01/2026 à 09:00:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank