Airbus : une commande d'airBaltic de 10 avions A220-300

(AOF) - airBaltic confirme avoir commandé 10 A220-300 supplémentaires. Cette nouvelle et quatrième commande portera le total des commandes fermes de la compagnie aérienne lettonne à 90 avions A220. Exploitant déjà une solide flotte de près de 50 A220-300, airBaltic est actuellement le plus grand client d'A220 en Europe et le plus grand opérateur d'A220-300 au monde. L'A220 peut transporter entre 120 et 150 passagers sur des vols allant jusqu'à 3 600 milles nautiques (6 700 km).

La fin d'un duopole ?

Depuis plusieurs décennies l'américain Boeing et l'européen Airbus se partagent 99% du marché mondial des avions de ligne de plus de 110 sièges. Ce marché pèse plus de 100 milliards de dollars par an. Néanmoins ce duopole paraît fragilisé en 2022 pour plusieurs raisons. D'abord, pour la première fois, deux avions monocouloirs moyen-courriers, le C919 du chinois Comac et le MC-21 du russe Irkut, s'apprêtent à entrer en service. A cela s'ajoute la crise du Boeing 737 MAX. Avec l'arrêt des livraisons de cet avion entre 2019 et 2021, l'équilibre de production a été rompu. En 2021 Boeing a affiché 340 livraisons, Airbus restant largement en tête, avec 611.